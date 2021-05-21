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Создатели новой God of War вдохновляются The Last of Us Part II в плане подачи сюжета

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Прошлогодняя The Last of Us Part II признана чуть ли не лучшей игрой всех времён и народов, получила рекордное количество наград «Игра года» и завоевала огромное уважение среди представителей игровой общественности. Поэтому естественно, что данный проект будет усердно изучаться в профессиональной среде и, быть может, даже использоваться в качестве источника вдохновения. О том, что с оглядкой на механику повествования The Last of Us Part II создаётся следующая God of War, сообщил концепт-художник студии Sony Santa Monica Сэмюэл Мэтьюз.

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По словам Мэтьюза, коллектив уже находился под влиянием The Last of Us при создании God of War (2018), и теперь вдохновляется второй частью при создании уже следующей God of War. В частности, Мэтьюз отмечает использованную у The Last of Us Part II механику подачи сюжета, когда повествование ведётся от лица двух героинь: что-то подобное вполне можно провернуть и в God of War. Важно понимать, что последняя часть предложения — это уже мысли Мэтьюза, а не официальные детали разработки, поэтому не факт, что в новой God of War произойдёт «раздвоение» главного героя.

Сиквел God of War был официально анонсирован в прошлом году, однако когда он выйдет, пока неизвестно. Никаких, даже самых мелких и незначительных подробностей проекта пока не поступало, а это может свидетельствовать о трудностях при разработке. На это, кстати, намекает авторитетный журналист Джейсон Шрайер, заявивший, что релиз новой God of War уже давно отложен на неопределённый срок, но студия пока об этом не сообщала. Очевидно, чтобы лишний раз не травмировать публику, когда это не требуется, ведь формально сроков выхода разработчики не называли.

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