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Геймплейное видео TinShift — динамичного сетевого шутера, рассказывающего о противостоянии людей и роботов

Сразу вспоминается творчество Respawn Entertainment.
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Разработчики из студии TinShift Team опубликовали первый трейлер TinShift — сетевого шутера, всем своим видом и устройством напоминающим о Titanfall и Apex Legends. Последний факт кажется особенно забавным, ведь оба проекта разрабатывала одна студия, Respawn Entertainment.

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Сам ролик получился достаточно бодрым, разработчики снабдили визуальный ряд забойным гитарным роком — даже вон бойца-гитариста поместили в кадре. Геймплей TinShift сочетает в себе скоростные перестрелки с использованием укрытий, акробатических приёмов и даже манипуляций со временем.

Игра расскажет нам о противостоянии людей и роботов, где каждая из сторон использует максимум возможностей и технических средств для победы над противников. Собственно, по представленному трейлеру видно, как важно быстро подстраиваться под изменяющиеся условия боя и оставлять врага беззащитным. Роботы — важная компонента TinShift, привносящая максимум разнообразия в привычные механики шутера.

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Игроки смогут менять классы «железяк», собирать их из разных запчастей, подстраиваясь под текущий темп боя. Разработчики проекта особо отметили режим, похожий на королевскую битву, где толпа охотников преследует одного игрока.

TinShift должна в самом скором времени появиться на PC, релиз намечен на 3 июня в раннем доступе Steam. За подробностями стоит обратиться к официальной страничке проекта в магазине.

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Геймплейное видео TinShift — динамичного сетевого шутера, рассказывающего о противостоянии людей и роботов
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