Российская студия GFA Games анонсировала PIONER — постапокалиптический шутер с элементами MMORPG, действие которого происходит на советском острове, изолированном техногенной аномалией. С источниками вдохновения для девелоперов всё максимально очевидно, поэтому перейдём к описанию самой игры.

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Итак, глобально перед игроком в PIONER ставятся две цели: спасти товарищей и найти информацию об источнике катастрофы. С функцией последнего прекрасно справляется смертельно опасное сооружение «Могильник».

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Сам проект концептуально разделён на две части: PvE и PvP. Первая предлагает набор сюжетных заданий и уникальные поручения от фракций. Разработчики собираются развлекать игроков не только на открытых, но и в закрытых локациях, куда можно попасть одному или в составе группы. PvP-составляющая предложит опробовать силы на специальных аренах и участках острова, где не действуют стандартные правила.

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Уже сейчас, на этапе анонса, сотрудники GFA Games заявляют о наличии в игре системы фракций. Новоприбывшему предложат вступить в два формирования из четырёх существующих, после этого оставшиеся фракции станут относиться к игроку враждебно. Членство в той или иной банде гарантирует получение на регулярной основе квестов с ценными наградами, на концовку сюжетной части это тоже должно повлиять.

PIONER попытается удивить взыскательную публику продвинутой боевой системой с кастомизацией оружия и крафтом, разработчики даже посчитали нужным упомянуть о возможности отстреливать конечности врагам. В игре предусмотрена своеобразная система репутации, которая прямо воздействует на возможность получения более сложных заданий и станет сводить игрока с продавцами уникального оружия.

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Для NPC прописывается сложная модель поведения, учитывающая время суток. Так, ночью игрок будет реже сталкиваться с бандитами и патрулями, а днём ему следует опасаться нападения диких зверей и мутантов. Разработчики даже назвали самого опасного монстра игры — Лешего. Он выходит на охоту ночью, это обязательно будет нужно учитывать.

На данный момент известно, что PIONER готовится к релизу на PC в четвёртом квартале нынешнего года. Скорее всего, проект сначала поселится в раннем доступе, но лучше дождаться дополнительных комментариев от разработчиков.