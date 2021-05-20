Творческий руководитель The Ascent считает, что полное раскрытие потенциала PS5 и Xbox Series потребует времени
Хотя консоли текущего поколения находятся, с позволения сказать, в продаже, уже больше полугода, на полное раскрытие заложенного в них инженерами потенциала потребуется значительное количество времени. По крайней мере, так считает творческий руководитель ролевого экшена The Ascent Тор Фрик.
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Как считает господин Фрик, сообществу разработчиков потребуется время, чтобы в полной мере освоить предоставляемые новыми консолями возможности и, как следствие, задействовать их в своих творениях. Фрик считает, что в перспективе это позволит создавать более детализированные и разнообразные игры с бесшовными мирами, стерев тем самым границу между бюджетными продуктами и тем, что ныне принято воспринимать как AAA-«тайтлы».
Хотя в первую очередь данное заявление звучало как оправдание возможного технологического несоответствия The Ascent году своего выпуска, хотелось бы верить, что слова господина Фрика окажутся пророческими. Как бы то ни было, тотальный дефицит полупроводников пока слишком сильно отдаляет все эти светлые перспективы.
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Что касается The Ascent, то игра выйдет 29 июля.
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