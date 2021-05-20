Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Творческий руководитель The Ascent считает, что полное раскрытие потенциала PS5 и Xbox Series потребует времени

По какой-то причине данные консоли всё ещё называют некстгеном.
+
RTX 3080 Asus Gaming в Ситилинке
Самая необычная RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
RTX 3080 Gigabyte в продаже
Еще одна RTX 3080 в продаже

Хотя консоли текущего поколения находятся, с позволения сказать, в продаже, уже больше полугода, на полное раскрытие заложенного в них инженерами потенциала потребуется значительное количество времени. По крайней мере, так считает творческий руководитель ролевого экшена The Ascent Тор Фрик.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 в Compeo.ru
Galaxy S21 - цена упала на порядок
RX 6900XT - видеокарта для богатых
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
RTX 3080 - это вещица для очень богатых
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Как считает господин Фрик, сообществу разработчиков потребуется время, чтобы в полной мере освоить предоставляемые новыми консолями возможности и, как следствие, задействовать их в своих творениях. Фрик считает, что в перспективе это позволит создавать более детализированные и разнообразные игры с бесшовными мирами, стерев тем самым границу между бюджетными продуктами и тем, что ныне принято воспринимать как AAA-«тайтлы».

Хотя в первую очередь данное заявление звучало как оправдание возможного технологического несоответствия The Ascent году своего выпуска, хотелось бы верить, что слова господина Фрика окажутся пророческими. Как бы то ни было, тотальный дефицит полупроводников пока слишком сильно отдаляет все эти светлые перспективы.

реклама

Что касается The Ascent, то игра выйдет 29 июля.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

the ascent
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Таинственным подарком в Epic Games Store стала NBA 2K21
+
Творческий руководитель The Ascent считает, что полное раскрытие потенциала PS5 и Xbox Series потребует времени
+
Шрайер: Starfield покажут на грядущей E3, но релиз ещё очень нескоро
2
Презентация Xbox и Bethesda на E3 2021 будет совместной
+
Друзья навек: стрельба и киберпёс в динамичном трейлере Necromunda Hired Gun
1
Focus Home Interactive привлекла 70 млн евро и потратит их на создание новых игр и приобретение новых студий
+
Embracer Group ведёт переговоры о покупке с более чем 150 компаниями и готовит 160 игр
+

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 22
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 62
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 22
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
9 мая 2021 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 простых приемов, которые помогли мне продержаться почти год без переустановки Windows 10
67
5 способов избежать перегрева видеокарты при майнинге на игровом компьютере в жару
43
Сколько FPS нужно здоровому человеку
208
Криптовалюта - цифровое золото или путь к разорению
90
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
22
Тестирование видеокарт AMD и nVidia: Обработка изображений Waifu2X и проблемы nVidia
39
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
6
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3

Сейчас обсуждают

Roditch
18:00
Риторический вопрос. Но авто так же не управляешь?
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Bare_Metal
18:00
Чуб помой, там вши.
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Yilec
18:00
Мне не помогло. По разному эту "резкость" настраивал и нифига. Может это конечно только c моей gtx 950, но зачем тогда эта настройка в панели?
Описание Gaming Super Resolution в патенте AMD подчеркивает серьезный подход к качеству апскейлинга
Renegade1979
17:59
Вернись набутылку, и заплати Кадыру ясакЪ
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Bare_Metal
17:59
Кетайсы для щирых хохлов придумали боевой гапак.
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Strain
17:58
ааа,ну длсс на 588 коряво работает(пацталом)))))
Описание Gaming Super Resolution в патенте AMD подчеркивает серьезный подход к качеству апскейлинга
Renegade1979
17:57
Куда он приходит, мимо кетайской армии что ли? Ты хоть в курсе против кого то боевое искусство вообще придумали? Точно так же ниндзюцу придумали буддийские монахи нелегалы с секты. По лесам прятались
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Bare_Metal
17:57
Я чё дурак штоле?
Сколько FPS нужно здоровому человеку
sop18
17:57
По твоему весь мир фошыстский фейк))). Тяжело жить пациенту психушки
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Roditch
17:57
Так и запишем, контактными единоборствами не занимался.
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем