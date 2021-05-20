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Шрайер: Starfield покажут на грядущей E3, но релиз ещё очень нескоро

А это значит, то The Elder Scrolls VI ждать вообще неизвестно как долго.
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Авторитетный журналист Джейсон Шрайер, обладающий связями практически во всех крупных и не очень игровых компаниях, поделился очередной крупицей информации о перспективной космической ролевой игре Starfield от Bethesda. Вернее, не о самой игре, а о состоянии её разработки.

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По словам Шрайера, в Сети множатся слухи о сроках выхода Starfield, но в массе своей они ошибочны. Ссылаясь на свои источники, близкие к команде разработчиков, Шрайер уточнил, что производство Starfield ещё даже близко не закончено: игру наконец-то покажут на грядущей E3, однако её релиз состоится гораздо позже, чем ожидает большинство.

Шрайер пишет, что команда разработки Starfield была очень небольшой вплоть до 2019 года — основная часть Bethesda Game Studios трудилась над Fallout 76, и лишь затем переключилась на новые проекты. Таким образом, вероятность релиза Starfield в этом году ничтожно мала, и данную информацию частично подтверждает редактор издания The Verge Том Уоррен.

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К сожалению, это автоматически означает, что релиз The Elder Scrolls VI отдаляется ещё сильнее, ведь изначально Bethesda планировала выпустить именно Starfield и лишь затем бросить все силы на шестую номерную часть «Свитков».

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bethesda softworks bethesda game studios starfield
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