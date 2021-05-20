Презентация Xbox и Bethesda на E3 2021 будет совместной
Похоже, в копилку журналиста VentureBeat Джеффа Грабба добавился ещё один случай впоследствии оказавшейся правдой инсайдерской информации. В интервью французскому изданию Le Figaro руководитель Xbox Game Studios Мэтт Бути уточнил, что презентация проектов компании на грядущей E3 2021 пройдёт совместно с презентацией от Bethesda, которая теперь, напомним, принадлежит игровому крыло редмондского софтверного гиганта.
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Из слов Бути не вполне ясно, в каком формате пройдёт презентация — единая пресс-конференция, но всё же формальное разделение или же полная интеграция — но одно точно: в рамках презентации явно покажут что-то очень интересное. Не берёмся гадать, но хотелось бы наконец-то увидеть Starfield и, если очень повезёт, The Elder Scrolls VI. В конце концов, с момента их формального анонса прошло уже слишком много времени, чтобы продолжать молчать как партизаны на допросе.
Напомним, что E3 2021 пройдёт полностью в онлайн-формате с 12 по 15 июня. В какой из дней состоится презентация Xbox/Bethesda, пока не уточняется, но раньше она всегда «отбарабанивала» одной из первых.
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