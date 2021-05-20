Друзья навек: стрельба и киберпёс в динамичном трейлере Necromunda Hired Gun
Как известно, в Necromunda Hired Gun, по сути, два главных героя — наш протагонист-наёмник-санитар Некромунды, а также его верный кибернетически усиленный пёс породы мастиф, всячески помогающий своему хозяину в его грязном, но важном и очень нужном деле. Данному союзу человека и собаки разработчики и посвятили свежий геймплейный трейлер своего проекта.
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Стоит напомнить, что наш главный герой не отстаёт от своего питомца в плане кибернетических аугментаций: в ходе игры и его, и пса можно будет всячески модифицировать, улучшая характеристики и добавляя новые возможности, которые упростят выполнение поставленных перед ними ответственных задач.
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Релиз Necromunda Hired Gun состоится уже через полторы недели — 1 июня — на всех актуальных платформах.
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