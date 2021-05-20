Focus Home Interactive привлекла 70 млн евро и потратит их на создание новых игр и приобретение новых студий
Французское издательство Focus Home Interactive, которое за многие годы своего существования уже вывело на игровой рынок массу достойнейших проектов, сообщило о размещении 19,7 % своих акций и, как следствие, о привлечении 70,3 миллионов евро дополнительных средств.
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Вырученные деньги пойдут исключительно в дело. Как поясняет руководство Focus Home Interactive, оно планирует использовать их в средне- и долгосрочном росте, а именно — приобретать новые студии, а также расширять спектр и увеличивать бюджеты своих игр.
Focus Home Interactive ответственна за издание множества популярных и качественных игр, среди которых, например, GreedFall, Insurgency Sandstorm, A Plague Tale Innocence, Necromunda Hired Gun, SnowRunner, Space Hulk Deathwing и многие-многие другие.
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