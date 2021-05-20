Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Focus Home Interactive привлекла 70 млн евро и потратит их на создание новых игр и приобретение новых студий

Деньги в кассу — игры в массы.
+
RTX 3080 Asus Gaming в Ситилинке
Самая необычная RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
RTX 3080 Gigabyte в продаже
Еще одна RTX 3080 в продаже

Французское издательство Focus Home Interactive, которое за многие годы своего существования уже вывело на игровой рынок массу достойнейших проектов, сообщило о размещении 19,7 % своих акций и, как следствие, о привлечении 70,3 миллионов евро дополнительных средств.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 в Compeo.ru
Galaxy S21 - цена упала на порядок
RX 6900XT - видеокарта для богатых
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
RTX 3080 - это вещица для очень богатых
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Вырученные деньги пойдут исключительно в дело. Как поясняет руководство Focus Home Interactive, оно планирует использовать их в средне- и долгосрочном росте, а именно — приобретать новые студии, а также расширять спектр и увеличивать бюджеты своих игр.

Focus Home Interactive ответственна за издание множества популярных и качественных игр, среди которых, например, GreedFall, Insurgency Sandstorm, A Plague Tale Innocence, Necromunda Hired Gun, SnowRunner, Space Hulk Deathwing и многие-многие другие.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

focus home interactive
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Друзья навек: стрельба и киберпёс в динамичном трейлере Necromunda Hired Gun
+
Focus Home Interactive привлекла 70 млн евро и потратит их на создание новых игр и приобретение новых студий
+
Embracer Group ведёт переговоры о покупке с более чем 150 компаниями и готовит 160 игр
+
Microsoft окончательно попрощается с Internet Explorer летом 2022 года
13
В Outriders сыграли более 3,5 миллионов человек
3
Фестиваль Summer Game Fest начнётся 10 июня с 2-часового шоу с анонсами игр
+
Ролевая игра The Outer Worlds от Obsidian разошлась тиражом в более чем 3 млн копий
6

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 22
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 62
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
9 мая 2021 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 способов избежать перегрева видеокарты при майнинге на игровом компьютере в жару
40
5 простых приемов, которые помогли мне продержаться почти год без переустановки Windows 10
62
Криптовалюта - цифровое золото или путь к разорению
90
Сколько FPS нужно здоровому человеку
101
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19
Тестирование видеокарт AMD и nVidia: Обработка изображений Waifu2X и проблемы nVidia
39
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
6
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3

Сейчас обсуждают

Александр Павлик
14:39
Тебе срочно нужно просмотреть видеоролики с канала zzanya на ютубе. Вот кто переел все собак по матчасти.
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Renegade1979
14:39
А памятники танчикам оставим, их усех придумали в Харкове. И Королев по паспорту украинец. Пацаки думали уничтожить своего колониалистического Масса! Размечтались. Будут платить ДАНЬ, Великому Князю К...
Европейские производители выразили сомнение в необходимости скорейшего освоения передовой литографии
Андрей Потапов
14:38
"Я когда в своё время перешёл со 100 Гц CRT на 60 Гц TFT был сильно расстроен плавностью изображения." - здесь проблема даже не в герцовке, а в том что называется Motion Clarity - резкость при движени...
Сколько FPS нужно здоровому человеку
sop18
14:37
Герб Карла V - Короля Леона и Кастилии, Валенсии, Арагона, Гранады, Неаполя, Сицилии, Богемии. Вот ты какой хан Узбек
Сколько FPS нужно здоровому человеку
vovsir
14:36
Вы сами делаете себе странные выводы и обвиняете в том, что они якобы мои. Где в моем тексте написано, что мне достаточно 24 Гц?
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Neur
14:36
Что обмудки тут забыли вообще, валите на свои укропские сайты...
Европейские производители выразили сомнение в необходимости скорейшего освоения передовой литографии
Алексей Иванов
14:35
киношники выбрали 24кс не потому что это оптимально, а потому что старые кинопленки и скорость работы затвора устройств для захвата фотонов света были физически ограничены. не стоит притягивать ограни...
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Renegade1979
14:35
То есть тупорогий ублюдок моськаль только что признался, что Совок существовал для уничтожения украинцев, потому и применил фразу "недобиток хохляцкий". Нужно снести еще памятник Жюкову. Де банда Биле...
Европейские производители выразили сомнение в необходимости скорейшего освоения передовой литографии
asv1
14:35
Это так влияет 144 гц на моск.
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Listoman
14:34
На 60гц монике не может быть видна разница от 120 фпс, так как моник способен всего показать 60 кадров, но при этом эти 60 кадров будут "свежее" при 120гц, чем при 60)
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем