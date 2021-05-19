В Outriders сыграли более 3,5 миллионов человек
Разработчики из People Can Fly решили поделиться (или похвастаться, кому как приятнее воспринимать) первой значительной статистикой, которой удалось добиться кооперативному боевику Outriders. Согласно официальной публикации, за первый месяц, минувший с момента релиза Outriders, в него сыграли более 3,5 миллионов человек. Стоит отметить, что это очень высокий и достойный результат: нечасто игры, тем более данного сегмента, довольствуются столь внушительными показателями.
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Всего игроки провели в Outriders более 120 миллионов часов, при этом People Can Fly проводит какие-то странные вычисления, при которых в среднем игроки проводят в проекте по 31 часу. Что касается классовых предпочтений игроков, то разделение между ними на удивление равное: от 21,9 % до 27,9 %.
Всего игроки совершили в Outriders двадцать миллиардов убийств и нанесли 1,6 квадриллиона единиц урона. Это, если выражаться проще, 1,6 миллионов миллиардов.
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На релизе Outriders преследовали многочисленные технические проблемы и, судя по сохраняющемуся 57-процентному пользовательскому рейтингу в Steam, за полтора месяца ситуация либо вовсе не была исправлена, либо была исправлена незначительно.
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