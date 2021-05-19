Разработчики из People Can Fly решили поделиться (или похвастаться, кому как приятнее воспринимать) первой значительной статистикой, которой удалось добиться кооперативному боевику Outriders. Согласно официальной публикации, за первый месяц, минувший с момента релиза Outriders, в него сыграли более 3,5 миллионов человек. Стоит отметить, что это очень высокий и достойный результат: нечасто игры, тем более данного сегмента, довольствуются столь внушительными показателями.

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Всего игроки провели в Outriders более 120 миллионов часов, при этом People Can Fly проводит какие-то странные вычисления, при которых в среднем игроки проводят в проекте по 31 часу. Что касается классовых предпочтений игроков, то разделение между ними на удивление равное: от 21,9 % до 27,9 %.

Всего игроки совершили в Outriders двадцать миллиардов убийств и нанесли 1,6 квадриллиона единиц урона. Это, если выражаться проще, 1,6 миллионов миллиардов.

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На релизе Outriders преследовали многочисленные технические проблемы и, судя по сохраняющемуся 57-процентному пользовательскому рейтингу в Steam, за полтора месяца ситуация либо вовсе не была исправлена, либо была исправлена незначительно.