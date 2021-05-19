Фестиваль игр Summer Game Fest, который в прошлом году длился аж четыре месяца, пройдёт этим летом по видоизменённому сценарию. Организаторы мероприятия поняли, что раскидывать интересные события на такой большой период — плохая затея, игроки могут быстро потерять интерес. Именно поэтому грядущий Summer Game Fest готовится более концентрированным и сжатым по срокам. Фестиваль продлится только месяц, а его начало украсит специальное 2-часовое шоу с анонсами и премьерными показами. Церемония открытия запланирована на 10 июня в 21:00 МСК, на ней ведущий Джефф Кили представит около 30 проектов от разных студий.

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К счастью, одними лишь инди-проектами дело не ограничится. О своём участии на Summer Game Fest объявили следующие компании: 2K Games, Activision, Blizzard, Epic Games, Electronic Arts, Gearbox, Xbox, SEGA, Warner Bros., Square Enix и Valve.

реклама It's official: #SummerGameFest returns LIVE starting on Thursday, June 10.



This year the fun begins with KICKOFF LIVE! a big world premiere showcase show with @weezer performing, Day of the Devs w @iam8bit and more!https://t.co/Hp7WuLrjXk pic.twitter.com/8QBhEeGXUl — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 19, 2021

Джеф Кили в своём «твиттере» пообещал, что все основные анонсы от компаний-партнёров случатся именно в рамках 2-часового шоу. Впрочем, для своих отдельных конференций издатели обещают припасти кое-что уникальное.