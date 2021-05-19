Rustler — средневековая пародия на первые GTA — в конце лета выберется из раннего доступа
Рзаработчики из Jutsu Games объявили о том, что их талантливая средневековая пародия на Grand Theft Auto под названием Rustler выберется из раннего доступа уже через три с небольшим месяца — 31 августа. Таким образом, авторы полностью укладываются в изначально заявленные полугодовые рамки присутствия в незавершённом виде.
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Стоит отметить, что хоть Rustler и является пародией на GTA, но до популярности последней ей «пилить» как до края галактики: пиковый онлайн был зафиксирован три месяца назад — в день релиза — и составил жалкие 225 игроков. Сегодня пиковое число игроков в Rustler составляло вообще всего-навсего 9 человек. Полный провал, и вряд ли после финального релиза ситуация хоть как-то выправится, тем более на долгосрочную перспективу.
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Чтобы хоть как-то сгладить сложившуюся плачевную ситуацию, разработчики из Jutsu даже решили выпустить консольные версии. О сроках их релиза, впрочем, пока ничего неизвестно.
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