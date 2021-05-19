Группы инвесторов CD Projekt RED из США вскоре после выхода Cyberpunk 2077 подали иски, затрагивающие проблемный релиз игры. Суд назначил главного истца по четырём искам, и в случае начала полного разбирательства их будут рассматривать в рамках одного дела.

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В исках описаны все основные проблемы Cyberpunk 2077, о которых мы и так хорошо знаем. Акционеров не устраивает качество версий для PlayStation 4 и Xbox, факт удаления игры из магазина PS Store, а также последовавшие за всем эти репутационные и материальные потери.

Также в одном из исков указывается, что разработчики не стали предупреждать о техническом состоянии Cyberpunk 2077 на консолях и тем самым ввели инвесторов в заблуждение. Отсюда возникает и другая претензия: руководство студии откровенно врало о состоянии бизнеса и перспективах компании.

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Напомним также, что ответчики в лице CD Projekt RED к суду готовы и будут принимать «самые решительные меры» для защиты от подобных заявлений. Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря прошлого года и был омрачён многочисленными техническими проблемами проекта, последний на сегодняшний день патч для игры носит порядковый индекс 1.22.