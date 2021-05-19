Суд объединит четыре коллективных иска к разработчикам Cyberpunk 2077 от недовольных инвесторов
Группы инвесторов CD Projekt RED из США вскоре после выхода Cyberpunk 2077 подали иски, затрагивающие проблемный релиз игры. Суд назначил главного истца по четырём искам, и в случае начала полного разбирательства их будут рассматривать в рамках одного дела.
реклама
В исках описаны все основные проблемы Cyberpunk 2077, о которых мы и так хорошо знаем. Акционеров не устраивает качество версий для PlayStation 4 и Xbox, факт удаления игры из магазина PS Store, а также последовавшие за всем эти репутационные и материальные потери.
Также в одном из исков указывается, что разработчики не стали предупреждать о техническом состоянии Cyberpunk 2077 на консолях и тем самым ввели инвесторов в заблуждение. Отсюда возникает и другая претензия: руководство студии откровенно врало о состоянии бизнеса и перспективах компании.
реклама
Напомним также, что ответчики в лице CD Projekt RED к суду готовы и будут принимать «самые решительные меры» для защиты от подобных заявлений. Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря прошлого года и был омрачён многочисленными техническими проблемами проекта, последний на сегодняшний день патч для игры носит порядковый индекс 1.22.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила