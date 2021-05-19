Компания My.Games опубликовала результаты проведённого в России опроса, по результатам которого составила «портрет» отечественного геймера за прошлый год. В опросе приняли участие 1972 человека в возрасте от 15 до 44 лет, и по его результатам выяснилось много любопытных, но в то же время вполне очевидных и закономерных подробностей.

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Так, средний возраст российского геймера потихоньку увеличивается, и в прошлом году составил 24+ года: 30 % опрошенных относились к возрастной группе от 14 до 24 лет, 37 % — от 25 до 34 лет и 33 % — от 35 до 44 лет. 59 % российских геймеров — мужчины, 41 % — женщины.

По статистике, в России снижается интерес к PC как к игровой платформе и увеличивается спрос на консоли, хотя в целом PC в нашей стране всё же пока проявляет тотальное доминирование. Согласно опросу, за месяц, ему предшествовавший, 70 % геймеров играли на PC, 29 % — на консолях.

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Особняком здесь стоит сегмент мобильных игр: 85 % респондентов играли на мобильных устройствах, при этом 78 % — пользователи Android-устройств. В основном мобильные геймеры играют дома, в общественном транспорте и даже на работе (играть во время работы каким-то образом находят время аж 34 % респондентов). Значительно растёт объём покупок мобильных игр: если в августе 2019 года средний «чек» составлял 648 рублей в месяц, то в декабре 2020-го — уже 949 рублей. Объём внутриигровых покупок растёт ещё стремительнее: с 423 рублей в августе 2019-го до 836 рублей в декабре 2020-го.

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Покупки компьютерных и консольных игр в России также выросли — на 64 % и 30 % соответственно. Наиболее популярными жанрами на PC остаются шутеры, гонки и симуляторы военной техники, а на консолях к ним ещё добавляются файтинги и спортивные симуляторы. В основном перевес геймеров на стороне мужского пола; дамы выравнивают статистику лишь в «миролюбивых» жанрах игр, таких, как симуляторы жизни, симуляторы строительства и ККИ.