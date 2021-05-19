Разработчики Civilization и XCOM собираются анонсировать в этом году сразу несколько проектов
Руководитель компании Take-Two Штраус Зельник поделился информацией о продажах стратегии Civilization VI: более 11 миллионов копий игры разошлось по миру с момента релиза в 2016-м году. Количество активных игроков тоже растёт, а за всё время существования Civilization было продано более 57 миллионов копий игр серии.
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Штраус Зельник также посчитал нужным рассказать, что у студии Firaxis показатели по прошлому финансовому году были одними из лучших по причине успеха XCOM 2 и XCOML Chimera Squad на консоли Nintendo Switch.
В данный момент компания Firaxis занята созданием сразу нескольких «захватывающих» проектов, все они должны быть анонсированы уже в этом году. Именно поэтому глава Take-Two рассчитывает, что дела у подконтрольной студии будут хорошо идти и дальше.
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