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Valve упростила жизнь создателям модификаций для Portal 2

Вернее, развязала руки, сняв ограничение на объём.
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Не секрет, что пользовательские модификации значительно продлевают «ресурс» видеоигр, внедряя новые функции, локации, а порой даже полностью меняя игровой процесс (так называемые конверсионные моды). Замечательная головоломка Portal 2, для которой моддеры создали уже немыслимое количество специальных испытательных камер, не является исключением, и Valve, осознавшая данную истину, решила развязать моддерам руки, удалив в свежем обновлении ограничение на размер файлов в «Мастерской» в 100 Мбайт.

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Предполагается, что снятие данного ограничения позволит моддерам создавать более крупные, сложные и разнообразные по своему наполнению испытательные камеры. Вместе с данным изменением обновление также содержит несколько исправлений ошибок, оптимизаций рендеринга и других незначительных изменений.

Стоит напомнить, что Portal 2 этой весной отметила десятилетие, и по такому поводу трудолюбивые энтузиасты даже выпустили для проекта огромный мод Portal Reloaded, повествующий новую историю и вводящий в игру уникальную тройную портальную пушку, позволяющую перемещаться вперёд-назад во времени. Мод получился настолько качественным, что заслужил 97-процентный пользовательский рейтинг в Steam.

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