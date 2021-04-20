В конце октября прошлого года группа энтузиастов объявила о том, что к юбилею Portal 2 выпустит для неё любопытную модификацию под названием Portal Reloaded, основной особенностью которой является тройная портальная пушка, способная вызывать уникальный зелёный портал. Что ж, юбилей игра отметила, и модификация, как и было обещано, стала доступна для загрузки на своей страничке в Steam.

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Зелёный портал позволяет перемещаться во времени на двадцать лет вперёд-назад, открывая уникальные возможности для головоломок и построения испытательных камер. Например, 20 лет назад какое-либо важное для прохождения испытания устройство в камере могло работать, поэтому зелёный портал становится незаменимым.

По сюжету модификации, мы играем за подопытного под кодовым названием [4-5-0-9], которому предстоит пройти цикл уникальных испытаний в секретных камерах в лаборатории Aperture Science, о существовании которых стало известно только сейчас. В рамках модификации доступно 25 испытаний, требующих умения соображать в четырёх измерениях (где четвёртое — время).

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Для установки Portal Reloaded от игроков требуется лишь обладать Steam-копией Portal 2, что спустя десять лет после её выхода не должно стать препятствием ни для кого.