Разработчики из KING Art Games представили сюжетный трейлер дополнения для стратегии Iron Harvest. Грядущее DLC имеет название Operation Eagle, он содержит в себе новую сюжетную кампанию фракцию и набор войск.

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Новая фракция называется Усония — так в игре обозначили альтернативную версию США образца 1920-х годов. Сюжетная кампания в Operation Eagle доступна для прохождения как в одиночном режиме, так и в кооперативе. Игроку нужно будет пройти 7 сценариев, просмотреть около 25 минут новых катсцен и ознакомиться с десятками новых юнитов.

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Сюжет в новом дополнении для Iron Harvest получился на редкость любопытным: Усония (альтернативные США, напомним) прознают, что на территории Аравии нашли месторождения нефти, поэтому в срочном порядке отправляют туда своих людей на дирижаблях. Аравия находится под патронажем Саксонии, но у той недавно убили короля. Капитану Мейсону под управлением игрока придётся доказывать племяннице убиенного, что Усония — не враг.

Релиз дополнения Operation Eagle запланирован на 27 мая, порция контента выйдет на PC (Steam, GOG, EGS).