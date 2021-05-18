Overwatch празднует 5-летие: разработчики подготовили дежурный «ивент» с минимальным набором контента
Популярный некогда сетевой проект Overwatch от Blizzard отмечает в этом году своё 5-летие. По такому случаю команда поддержки шутера запустила специальный ивент с традиционным набором новых скинов, колких фразочек, поз героев и парочки анимаций. Отметить юбилей игры Blizzard предлагает вполне ожидаемым способом: участием в матчах разных режимов.
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Празднование пятилетия начинается с сегодняшнего вечера и продлится до 8 июня. За это время у игроков будет возможность гарантированно получить три уникальных скина по мере набора специальных очков прогрессии.
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Duplicating dance moves!— Overwatch (@PlayOverwatch) May 18, 2021
It’s time to party with the return of Anniversary featuring your favorite seasonal brawls along with five new legendary skins. Group up and party down now through June 8.
🎉 https://t.co/EnWHnRhbPG pic.twitter.com/iH0tiGDxNH
Напомним, новый геймдиректор Overwatch 2, на создание которой брошены все основные силы команды разработчиков, пообещал провести 20 мая специальную прямую трансляцию, посвящённую PvP-мультиплееру. В рамках мероприятия Blizzard расскажет об изменениях главного режима Overwatch 2, продемонстрировав актуальные наработки студии.
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