Популярный некогда сетевой проект Overwatch от Blizzard отмечает в этом году своё 5-летие. По такому случаю команда поддержки шутера запустила специальный ивент с традиционным набором новых скинов, колких фразочек, поз героев и парочки анимаций. Отметить юбилей игры Blizzard предлагает вполне ожидаемым способом: участием в матчах разных режимов.

реклама

анонсы и реклама 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Празднование пятилетия начинается с сегодняшнего вечера и продлится до 8 июня. За это время у игроков будет возможность гарантированно получить три уникальных скина по мере набора специальных очков прогрессии.

реклама Duplicating dance moves!



It’s time to party with the return of Anniversary featuring your favorite seasonal brawls along with five new legendary skins. Group up and party down now through June 8.



🎉 https://t.co/EnWHnRhbPG pic.twitter.com/iH0tiGDxNH — Overwatch (@PlayOverwatch) May 18, 2021

Напомним, новый геймдиректор Overwatch 2, на создание которой брошены все основные силы команды разработчиков, пообещал провести 20 мая специальную прямую трансляцию, посвящённую PvP-мультиплееру. В рамках мероприятия Blizzard расскажет об изменениях главного режима Overwatch 2, продемонстрировав актуальные наработки студии.