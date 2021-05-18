Разработчики Elite Dangerous: Odyssey опубликовали трейлер, посвящённый скорому релизу проекта. Напомним, он должен состояться 19 мая на PC. Это дополнение позволит игрокам впервые исследовать процедурно-генерируемые планеты пешком, принимать участие в торговле и масштабных сражениях с участием всех доступных классов юнитов.

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Путешествовать по планетам пешком должно быть интересно, ведь игрок сможет заниматься исследованием поселений, встречаться с персонажами и получать от них задания. Наземные миссии отныне являются важной частью геймплея, их можно выполнять одному или с друзьями. Собрать группу можно в специальных социальных центрах, разбросанных по всему миру Elite Dangerous. В таких социальных центрах игрок также сможет прикупить себе снаряжение и провести его настройку.

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С выходом Odyssey в игре преобразится пул выдаваемых заданий: появится больше шпионских, дипломатических и торговых заданий. Любителям нестандартных игровых ситуаций предложат заниматься кражей товаров у поселенцев с последующей продажей на чёрном рынке. А сторонники мирно-спокойного геймплея могут заняться сбором образцов на планетах с целью продажи их в космопортах. Elite Dangerous прописала в Steam с 2015-го года, у проекта имеется 77% рейтинга на основании более 53 тысяч отзывов.