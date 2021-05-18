До выхода долгожданной Biomutant осталась всего неделя, и разработчики из Experiment 101 вместе с издательством THQ Nordic решили использовать оставшееся время, чтобы игроки получше ознакомились с предстоящим проектом, его геймплейными особенностями и сюжетной завязкой.

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Разработчики рассказали о масштабе игрового мира, площадь которого составляет восемь квадратных километров, о богатых возможностях настройки своего персонажа, включая внешний вид, параметры и личностные характеристики. Не обошли стороной и механику биомутаций, открывающих уникальные возможности в игровом процессе, как то — способность вырастить прямо перед собой крупный гриб и использовать его в качестве батута.

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Напомним, что в центре сюжета Biomutant так называемое Древо Жизни, которому грозит гибель. Игрокам предстоит выбрать фракцию, от мировоззрения которой и будет зависеть дальнейшая судьба Древа.

Релиз Biomutant — 25 мая.