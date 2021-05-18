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Ролевой экшен The Ascent получил дату релиза

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Киберпанк-боевик The Ascent должен появиться в продаже 29 июля на PC и консолях. Изначально эта информация появилась на странице издательства Curve Digital в социальной сети Weibo.

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Напомним, анонс проекта состоялся в мае прошлого года. The Ascent предложит игрокам к изучению одиночный и сетевой режимы, мудрёную систему прокачки и вариативный геймплей с использованием укрытий. В сюжетном плане этот проект предлагает стандартный «киберпанковский» набор: злая корпорация, противостояние преступным группировкам и главный герой, который жаждет правды в этом жестоком мире. За полной информацией следует обратиться к страничке The Ascent в магазине Steam, там же можно оформить предзаказ.

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По случаю объявления даты релиза в Сети появился соответствующий ролик.

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