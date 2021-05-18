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«Некстгенная» версия Grand Theft Auto V выйдет в ноябре

Игра застала три поколения консолей. Вот это мы понимаем шедевр.
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Rockstar официально объявила о том, что специальные улучшенные версии Grand Theft Auto V для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S поступят в продажу 11 ноября. Ожидайте более технологичную графику, высокую скорость загрузки и полную поддержку нового контроллера PlayStation DualSense. Дополнительными подробностями «некстгенного» издания культовой игры с нами поделятся в обозримой перспективе.

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Покупатели данных версий Grand Theft Auto V получат дополнительный контент в GTA Online, подробнее о котором расскажут этим летом. Кроме того, Rockstar приготовила специальное предложение для обладателей PlayStation 5: в течение трёх месяцев после выхода (до 11 февраля) игроки смогут играть в GTA Online бесплатно.

Также студия напомнила, что этой осенью исполняется 20 лет со дня выхода Grand Theft Auto III, и по такому случаю разработчики готовят для игроков особые сюрпризы, в частности, в Grand Theft Auto Online.

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Изначально Grand Theft Auto V вышла осенью 2013 года на PlayStation 3 и Xbox 360. Получается, что данный феноменально популярный и живучий проект застал уже три поколения игровых консолей.

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