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Симулятор бездорожья SnowRunner будут поддерживать контентом ещё как минимум один год

Об этом свидетельствует появление в Steam так называемого Year 2 Pass.
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Сегодня в SnowRunner стартовал четвёртый сезон, вместе с которым в игре появилась новая локация — Амурская область — с заброшенным космодромом, требующим непременного восстановления. Однако на этом контентная поддержка столь популярного и тепло принятого сообществом проекта отнюдь не заканчивается. Наоборот: игру будут поддерживать ещё как минимум на протяжении года, о чём свидетельствует появление в продаже нового сезонного пропуска, стоимость которого составляет 999 рублей.

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Пропуск разделён на четыре сезона, каждый из которых будет добавлять в SnowRunner новую технику, локации и специальные задания. К сожалению, никакой конкретики пока нет, да она и не требуется: сюрпризы, пусть и необычайно мелкие и незначительные, это всегда преимущество.

Напоминаем, что сегодня SnowRunner наконец-то перестала быть эксклюзивом Epic Games Store и добралась до Steam и подписки Xbox Game Pass. Так что можно смело предположить, что популярность этого замечательного проекта значительно возрастёт.

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