У Thronebreaker The Witcher Tales (или «Кровная вражда. Ведьмак. Истории» в русской локализации) довольно трудная судьба с экспансией на разные платформы. Изначально проект появился в GOG, спустя 2,5 недели — в Steam, затем спустя ещё полтора месяца на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Релиза на Nintendo Switch пришлось ждать больше года, а на iOS — больше полутора лет. И вот, спустя 2,5 года после первоначального релиза игра наконец-то доберётся и до устройств под управлением Android: сегодня CD Projekt RED сообщила, что это знаменательное событие произойдёт 17 июня.

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Напомним, что Thronebreaker The Witcher Tales выросла из сюжетной части «Гвинта». В данной игре нам предстоит принять на себя роль Мэвы, королевы Лирии и Ривии, чьё государство находится под угрозой вторжения Империи Нильфгаард. Мэве необходимо формировать союзы, набирать войска и усиливать уже имеющиеся отряды.

К сожалению, данный проект не снискал практически никакой популярности среди игроков, провалился в продажах и, тем самым, похоронил надежду на выпуск сиквела.