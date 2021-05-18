Сегодня утром состоялся долгожданный для многих релиз PC-версии мотоциклетного постапокалиптического боевика Days Gone. По делу пользовательских обзоров не очень много — в основном геймеры просто радуются, что PlayStation-эксклюзивы выходят на PC — однако есть и вполне развёрнутые рецензии.

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Так, например, игроки утверждают, что Days Gone в плане игрового процесса гораздо увлекательнее многих современных игр, которым журналисты по умолчанию ставят высокие оценки. Проект, безусловно, звёзд с неба не хватает и на звание шедевра не тянет, но в целом, определённо, достоин внимания.

Что касается качества исполнения PC-версии, то здесь у игроков полная гармония с профессиональными журналистами: все нахваливают порт, отмечают его беспроблемную работу на самых разных конфигурациях и при этом приятную глазу картинку, которая на PC заметно похорошела по сравнению с PlayStation 4.

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На момент написания данной заметки Days Gone довольствовалась 91-процентным пользовательским рейтингом в Steam. Далеко не каждая игра удостаивается такой чести. Изменит ли это что-то в восприятии мира со стороны руководства игрового крыла Sony и позволит воскресить создание сиквела Days Gone? Скорее нет, чем да, но надеяться на лучшее никогда не помешает.