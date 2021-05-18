Кому-то покажется, что это произошло только вчера, однако на самом деле релиз The Witcher 2 Assassins of Kings, с которой, пожалуй, и началась мировая известность и популярность «ведьмаковской» франшизы, состоялся десять лет назад — 17 мая 2011 года. В современной игровой промышленности подобные даты принято отмечать, и CD Projekt по такому случаю решила провести соответствующую тематическую распродажу в своём сервисе GOG.

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В распродаже принимают участие все игры серии The Witcher и все дополнения к ним; причём, с очень большими скидками. А в качестве бонуса CD Projekt также добавила в распродажу Cyberpunk 2077, которая уже чуть ли не в третий раз принимает участие в различных распродажах, хотя изначально разработчики планировали, что будут продавать проект за полную цену как минимум на протяжении года. Как говорится, поспешили — людей насмешили. Что ж, перейдём к распродаже:

The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition за 309 рублей (скидка 79 %);

The Witcher 2 Assassins of Kings Enhanced Edition за 69 рублей (скидка 84 %);

Thronebreaker The Witcher Talkes за 389 рублей (скидка 70 %);

The Witcher Enhanced Edition Director’s Cut за 30 (тридцать) рублей (скидка 85 %);

Cyberpunk 2077 за 1 599 рублей (скидка 20 %).

Кроме того, параллельно распродаже в GOG проходит бесплатная раздача специальных материалов по франшизе The Witcher, в состав которой входят иллюстрации, книги, саундтреки, видеоматериалы о создании игр, обои для рабочего стола и прочий мелкий, но приятный контент.

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Распродажа продлится до 24 мая, а раздача спецматериалов — до 20 мая.