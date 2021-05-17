Несмотря на то, что с момента выхода Mass Effect Legendary Edition прошло всего несколько дней, BioWare, видимо, пытаясь восстановить свою былую репутацию, уже выпускает для данного сборника ремастеров обновления. Сегодня разработчики выпустили обновление, которое по большей части направлено на улучшение визуальной составляющей сборника игр данной культовой трилогии.

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Так, в первой Mass Effect улучшатся текстуры поверхностей земли, а также повысится качество кат-сцен, в которых теперь реже будут возникать артефакты изображения. Mass Effect 2, в свою очередь, порадует улучшенным освещением и тенями в некоторых кинематографических вставках, а также мелкими улучшениями в плане рендеринга и визуальных эффектов. Также заявлено улучшение шейдеров радужной оболочки глаз персонажей, так что теперь «зеркала души» будут лучше «играть» в лучах местного освещения. Кроме того, все три части сборника получили исправление ошибки, приводившей к некорректному отслеживанию прогресса выполнения достижений.

Mass Effect Legendary Edition вышла в прошлую пятницу и уже стала самой популярной премиум-игрой Electronic Arts в Steam. Впрочем, важно помнить, что на протяжении многих лет игры EA в Steam попросту не продавались, а возвращение издательства в сервис произошло лишь в конце 2019-го—середине 2020-го.