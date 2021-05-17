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Симулятор бездорожья SnowRunner завтра пополнит подписку Xbox Game Pass

Подписка становится всё более желанным приобретением.
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Пока в центральной части России установилась аномальная для данного времени года жара, виртуально «охладиться» можно будет в симуляторе бездорожья SnowRunner, действие которого проходит в прохладных регионах планеты. Уже завтра SnowRunner перестанет быть эксклюзивом Epic Games Store и заглянет в Steam, а сегодня игровое крыло Microsoft оповестило сообщество о том, что при обладатели подписки Xbox Game Pass также смогут попробовать свои силы в деле преодоления непроходимых на первый взгляд путей.

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Стоит также напомнить, что попутно завтра SnowRunner получит крупное обновление-сезон, которое добавит в игру новую локацию — Амурскую область, в которой нам, по сюжету, предстоит восстановить некогда заброшенный космодром. Ремонт мостов, подвоз труб и стройматериалов по пересечённой местности: на нашу долю выпадет непростая логистическая операция.

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