Уже завтра все PC-геймеры смогут отправиться в приключение в полный опасностей постапокалиптический мир Days Gone. До открытия доступа к PC-версии этого некогда эксклюзивного для PlayStation проекта осталось меньше суток, и вместе с релизом должны начать появляться первые обзоры от профильных изданий. Но «должно» и «есть» — понятия не всегда взаимозаменяемые: сегодня на страницах издания PC Gamer случайно раньше времени появился соответствующий обзор Days Gone. Впоследствии обзор был скрыт, но Интернет в лице кэша Google всё помнит.

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Журналист издания Энди Келли по достоинству оценил уровень PC-версии, отметив, что игра отлично работает на системе с процессором Intel Core i7-9700K, 16-ю гигабайтами оперативной памяти и видеокартой GeForce RTX 2080 Super в любых сценах, в любых локациях и при любом количестве оппонентов на экране.

К сожалению, на этом, как считает обозреватель, все преимущества проекта заканчиваются. Игра явно страдает от пустынности локаций, неубедительного и скучного повествования и однообразных заданий. Келли не стал проявлять мягкость по отношению к Days Gone и прямо заявил, что если бы данная игра осталась PlayStation-эксклюзивом, то это не стало бы потерей для PC как игровой платформы.

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В заключение была выставлена оценка — 63 балла из 100 возможных, что можно перевести как «средненько». И это странно, поскольку непосредственно игроки в большинстве своём отзываются о Days Gone очень положительно. К сожалению, если верить представителям студии Bend, ответственной за Days Gone, первоочередное значение для Sony имеют именно профессиональные оценки на Metacritic, а это значит, что PC Gamer вбил ещё один гвоздь в крышку гроба возможного сиквела игры.