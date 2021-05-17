Сервис Apple Music вскоре получит большое обновление
На фоне слухов о скором запуске сервиса Apple Music Hi-Fi в Сети появилось интересная картинка, предназначенная для маркировки аудио-контента высокого качества. Её обнаружил дизайнер Стиджн де Фриз (Stijn de Vries) прямо на сайте Apple Music. Очевидно, что данным логотипом будут маркироваться треки, доступные в Lossless-качестве.
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Параллельно с этим сама Apple решила подразнить публику, опубликовал рекламный слоган «Get ready – music is about to change forever» (то есть, «Приготовьтесь — музыка вот-вот изменится навсегда»).
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Apple Music Teaser: ‘Get Ready – Music is About to Change Forever’ https://t.co/3BytKEuhYb by @eslivka pic.twitter.com/rskqDzHFy7— MacRumors.com (@MacRumors) May 16, 2021
Инсайдеры утверждают, что завтра, 18 июня, Apple собирается разослать изданиям пресс-релизы с анонсом новых беспроводных наушников AirPods третьего поколения и обновлённым сервисом Apple Music Hi-Fi. Слухи о внедрении в Apple Music формата высокого качества звука появились ещё несколько недель назад. Любопытные пользователи нашли упоминания Lossless-качества в бета-версии iOS 14.6.
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