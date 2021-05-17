Песочница Terraria по праву заслужила статус одного из самых высокооценённых релизов в Steam. Спустя десять лет своего существования проект получил без малого 600 тысяч пользовательских отзывов, 98 % из которых положительные, и вот, разработчики решили отметить столь важную дату в истории своего творения.

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Во-первых, по случаю юбилея в Terraria появилось специальное праздничное «зерно» игрового мира. Кроме того, в обновлении 1.4.2.3 были исправлены некоторые ошибки и эксплойты, в частности, проблемы с рендерингом при использовании API Vulkan и Metal.

Наконец, в Steam проходит распродажа Terraria: в течение ещё пяти часов игру можно приобрести с 50-процентной скидкой, или всего за 124 рубля. Почему всего 50 %, учитывая повод, который случается не каждый день? Возможно, потому что Terraria и без того предельно доступная игрушка.