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Android-версия голосового мессенджера Clubhouse выйдет в России уже завтра

На iOS всё доступно ещё с прошлого года.
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Социальная сеть Clubhouse была запущена в марте 2020 года — именно тогда появилось приложение для iOS, доступ к сервисам которого предоставлялся только по приглашениям. Пользователи Clubhouse, если кто до сих пор не в курсе, общаются исключительно в голосовых чатах, вмещающих в себя до 5000 человек. Приложение сразу же стало пользоваться популярностью у продвинутых пользователей, которые начали прнимать участие в масштабных дискуссиях на самые разные темы.

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На прошлой неделе состоялся пробный запуск бета-версии мобильного приложения для Android, а сейчас стало известно, что к следующей неделе Clubhouse для ОС от Google сделают доступным для жителей большинства стран. Запуск планируют проводить поэтапно: во вторник приложение выпустят в России, Бразилии и Японии, в пятницу откроют доступ для Индии и Нигерии, а для остального мира — ближе к концу недели.

Несмотря на доступ только по приглашениям, iOS-версия Clubhouse смогла за год набрать более 10 миллионов пользователей. Успех сервиса побудил Facebook и Twitter заняться разработкой аналогичных голосовых сервисов, Discord тоже предложил для своих пользователей схожее по функциям решение.

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