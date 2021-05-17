Android-версия голосового мессенджера Clubhouse выйдет в России уже завтра
Социальная сеть Clubhouse была запущена в марте 2020 года — именно тогда появилось приложение для iOS, доступ к сервисам которого предоставлялся только по приглашениям. Пользователи Clubhouse, если кто до сих пор не в курсе, общаются исключительно в голосовых чатах, вмещающих в себя до 5000 человек. Приложение сразу же стало пользоваться популярностью у продвинутых пользователей, которые начали прнимать участие в масштабных дискуссиях на самые разные темы.
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На прошлой неделе состоялся пробный запуск бета-версии мобильного приложения для Android, а сейчас стало известно, что к следующей неделе Clubhouse для ОС от Google сделают доступным для жителей большинства стран. Запуск планируют проводить поэтапно: во вторник приложение выпустят в России, Бразилии и Японии, в пятницу откроют доступ для Индии и Нигерии, а для остального мира — ближе к концу недели.
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Android rollout continues!— Clubhouse (@Clubhouse) May 16, 2021
🇯🇵🇧🇷 🇷🇺 Japan, Brazil & Russia coming Tuesday
🇳🇬🇮🇳 Nigeria & India on Friday AM
🌐 Rest of world throughout the week, and available worldwide by Friday afternoon
Несмотря на доступ только по приглашениям, iOS-версия Clubhouse смогла за год набрать более 10 миллионов пользователей. Успех сервиса побудил Facebook и Twitter заняться разработкой аналогичных голосовых сервисов, Discord тоже предложил для своих пользователей схожее по функциям решение.
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