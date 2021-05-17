Компания Amazon больше пяти лет корпит над амбициозной онлайн-игрой New World. Релиз проекта уже несколько раз переносили по разным причинам, теперь выход намечен на 31 августа нынешнего года. Похоже, процесс финальной «полировки» New World не пройдёт для Amazon ровно и гладко из-за внимательности неравнодушных пользователей.

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Так, во время очередной фазы альфа-тестирования игроки обнаружили в меню внутреннего магазина новую вкладку с усилителями опыта, призванными сократить время прокачки. Это обстоятельство показалось фанатам особенно возмутительным, ведь с выходом последнего обновления в New World существенно уменьшились бонусы прокачки. По мнению игроков, разработчики хотят настроить баланс финальной версии New World таким образом, что без периодического «доната» развивать своего персонажа в игре было бы очень трудно.

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Вслед за первой волной возмущения последовали призывы к отмене предзаказов, поэтому Amazon пришлось спешно оправдываться. Авторы New World заявили, что уменьшенные бонусы к прокачке и обновлённый внутренний магазин — обстоятельства тестирования баланса, не более. Когда-нибудь после релиза всё это действительно появится в игре, но точно не на старте. Кажется, фанатов такие заявления только больше разозлили. Поэтому на форуме Reddit в массовом порядке стали появляться темы, где предзаказавшие New World пишут, как они вернули деньги за покупку, и просят остальных сделать так же.