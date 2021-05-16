Xbox Series X и S станут первыми консолями с поддержкой технологии Dolby Vision HDR в играх
Ещё в сентябре прошлого года компания Dolby объявила, что Xbox Series X и S станут первыми игровыми консолями, которые получат поддержку Dolby Vision HDR для игр. Сейчас Microsoft объявила о начале тестирования данной технологии на игровых устройствах, доступ к ней получат участники программы Xbox Insider на этапе Alpha. Просто редмондцы планируют собрать как можно больше отзывов перед выпуском Dolby Vision HDR на консолях в этом году.
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Напомним, Dolby Vision — технология High Dynamic Range (HDR) от компании Dolby, которая предназначена для отображения расширенной цветовой гаммы и повышенной контрастности для совместимого контента. В данный момент консоли Xbox поддерживают открытый стандарт HDR2016, а с появлением Dolby Vision на консолях будет доступен альтернативный вариант HDR.
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Если говорить обо всём этом в привязке к играм, то с появлением Dolby Vision картинка там станет лучше: повысится пиковая яркость, появится улучшенная настройка цвета, увеличится количество цветов.
Осталось дождаться списка игр, которые будут поддерживать Dolby Vision HDR. Пока же Dolby Vision поддерживается актуальными консолями Microsoft только при просмотре потокового видео со стриминговых сервисов. С выходом обновления технология станет доступной и для игр.
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