Пользователям Instagram наконец-то разрешат оформлять публикации с помощью ПК
Instagram принято считать сервисом, предназначенным преимущественно для мобильных устройств. Долгое время функциональность веб-версии социальной сети была существенно урезана по сравнению с мобильными приложениями. В скором времени эта ситуация изменится: версия Instagram для настольных компьютеров обзаведётся модулем для создания и отправки публикаций.
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Данную информацию опубликовал исследователь приложений Алессандро Палуцци (Alessandro Paluzzi). Он опубликовал в своём «твиттере» несколько скриншотов с интерфейсом новой функции. Мы можем увидеть, что в верхней части экрана десктопной версии Instagram засветилась кнопка со знаком плюс, по нажатию которой происходит переход к созданию новой публикации. Кнопка со знаком плюс выполняет ровно те же функции, которые прописаны для неё в мобильных приложениях Instagram.
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После перехода к созданию публикации его автору предлагается задействовать стандартный и хорошо знакомый набор инструментов: загрузка фотографии с изменением соотношения сторон, выбор фильтра. В следующем меню можно прописать заголовок, отметить на ней людей и выбрать теги.
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В данный момент функция отправки сообщений через настольную версию Instagram проходит внутреннее тестирование, сроки её окончательного внедрения будут объявлены позже.
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