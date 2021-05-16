С недавних пор в Сети регулярно начали появляться слухи о том, что социальная сеть Twitter собирается ввести платную подписку, которая должна открыть пользователям доступ к уникальным функциям сервиса. Исследовательница приложений Джейн Вонг (Jane Wong) решила раскрыть кое-какие подробности о подписке, сославшись на обнаруженные ею секретные сведения.

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Сам сервис получит название Twitter Blue, за его пользование придётся выкладывать от $2,99 в месяц. Премиум-подписчик сможет отменять публикацию отправленных твитов и организовывать свои сообщения в коллекции. Высказано также предположение, что доступ к функциям Twitter Blue будет многоуровневым — то есть, на упомянутых выше $2,99 дело не остановится.

реклама Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

Представители социальной сети twitter отказались комментировать заявления Джейн Вонг, поэтому за их достоверность никто поручиться не может.