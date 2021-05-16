Социальная сеть Twitter может ввести платную подписку за $2,99 в месяц
С недавних пор в Сети регулярно начали появляться слухи о том, что социальная сеть Twitter собирается ввести платную подписку, которая должна открыть пользователям доступ к уникальным функциям сервиса. Исследовательница приложений Джейн Вонг (Jane Wong) решила раскрыть кое-какие подробности о подписке, сославшись на обнаруженные ею секретные сведения.
реклама
Сам сервис получит название Twitter Blue, за его пользование придётся выкладывать от $2,99 в месяц. Премиум-подписчик сможет отменять публикацию отправленных твитов и организовывать свои сообщения в коллекции. Высказано также предположение, что доступ к функциям Twitter Blue будет многоуровневым — то есть, на упомянутых выше $2,99 дело не остановится.
реклама
Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021
Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH
Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr
Представители социальной сети twitter отказались комментировать заявления Джейн Вонг, поэтому за их достоверность никто поручиться не может.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила