Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Социальная сеть Twitter может ввести платную подписку за $2,99 в месяц

…или выше.
2
65% скидки в Ситилинке, смотри
1Tb HDD на распродаже в Регарде
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке

С недавних пор в Сети регулярно начали появляться слухи о том, что социальная сеть Twitter собирается ввести платную подписку, которая должна открыть пользователям доступ к уникальным функциям сервиса. Исследовательница приложений Джейн Вонг (Jane Wong) решила раскрыть кое-какие подробности о подписке, сославшись на обнаруженные ею секретные сведения.

реклама

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
14Tb Seagate - 82000р
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Сам сервис получит название Twitter Blue, за его пользование придётся выкладывать от $2,99 в месяц. Премиум-подписчик сможет отменять публикацию отправленных твитов и организовывать свои сообщения в коллекции. Высказано также предположение, что доступ к функциям Twitter Blue будет многоуровневым — то есть, на упомянутых выше $2,99 дело не остановится.

Представители социальной сети twitter отказались комментировать заявления Джейн Вонг, поэтому за их достоверность никто поручиться не может.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

twitter twitter blue
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Социальная сеть Twitter может ввести платную подписку за $2,99 в месяц
2
Mass Effect Legendary Edition стартовал с первого места недельного чарта продаж Steam
+
В Steam появилась страница куратора PlayStation Studios — похоже, ещё больше игр от Sony заглянут на PC
18
Консольная версия Watch Dogs: Legion получит поддержку 60 fps в следующем обновлении
3
Mass Effect Legendary Edition установила рекорд «онлайна» в Steam среди всех премиум-игр EA
4
Трейлер расширения Endwalker для Final Fantasy XIV снабдили точной датой релиза
+

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 21
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 43
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 52
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
239
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
52
10 игр-хитов старше 10 лет с отличной графикой, неплохо выглядящих в 2021 году
30
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Kingston A2000 объёмом 250 Гб
33
Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
6

Сейчас обсуждают

Игорь Фролов
19:08
Карл! Есть люди которые слили свои карты и дали предзаказ на новые, Карл! Все они успешно кинуты и посланы нах, деньги им вернулись или предложили еще ждать бесконечность, Карл! Но Карл слишком узко м...
Выясняем, что купить, когда все видеокарты разобрали майнеры – лучшие GPU на вторичке от Benchmark
Renegade1979
19:06
Так мы сейчас переименуемся в Великое Княжество Киевське, а вас в ООН заставим переименоваться в Моськовию, улус Урды. И вся ООН за это проголосует, и вы станете моськовитами и ордынцами ))
Китайский марсоход Zhurong успешно приземлился на Марс и написал первый пост в социальной сети
Avraam Karagezoff
19:06
А ты читай что я наверху написал
Обрушение SHIBA INU и коррекция рынка криптовалют привели к падению доходов майнеров Ethereum на 50%
ахахах
19:05
а у него друзья фашисты одни
Китайский марсоход Zhurong успешно приземлился на Марс и написал первый пост в социальной сети
terenty79
19:05
ну после платной подписки к ним придут.
Социальная сеть Twitter может ввести платную подписку за $2,99 в месяц
Александр Стельмах
19:04
Видимо это ваш максимальный уровень 🧠 шутить про украинцев 😄, ну это и не удивительно 🤷🏻‍♂️.
Обрушение SHIBA INU и коррекция рынка криптовалют привели к падению доходов майнеров Ethereum на 50%
Avraam Karagezoff
19:04
Близорукие , время фиата завершается наступает эра цифровых валют обвал не обвал не суть уже скоро будете пользоваться холодными кошелками вместо наличностей и банкокарт
Обрушение SHIBA INU и коррекция рынка криптовалют привели к падению доходов майнеров Ethereum на 50%
ахахах
19:03
всё ворьё ссылали на эту окраину,так и пошло название украина
Китайский марсоход Zhurong успешно приземлился на Марс и написал первый пост в социальной сети
Сергей Петров
18:59
Да ладно тебе. Ну подумаешь кто-то купил видеокарту и заработал на ней на 10 еще таких же, в то время, как ты нашел ей единственное применение: гонять болванчиков пару лет, пока она не устареет и стан...
Почему доход майнинга Ethereum упал и от чего это зависит
Bare_Metal
18:59
Она бесплатно нахер никому была не нужна, как, впрочем, и все остальные говносоцсети. Интернет должен умереть. Люди должны быть свободны.
Социальная сеть Twitter может ввести платную подписку за $2,99 в месяц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем