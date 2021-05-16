Как и следовало ожидать после публикаций об успехах сборника Mass Effect Legendary Edition, в Steam данный набор ремастеров культовой трилогии закономерно оказался на верхней ступеньке пьедестала самых успешных проектов прошлой недели. На втором и третьем местах, что тоже неудивительно, расположилась Resident Evil Village (плюс специальное издание), а вот остальные позиции делят между собой уже либо свежие релизы, либо участники распродаж, либо готовящиеся к скорому выходу проекты.

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Десятка лидеров на этой неделе выглядит так:

Mass Effect Legendary Edition;

Resident Evil Village;

Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle;

Valve Index VR Kit;

Subnautica Below Zero;

It Takes Two

Hood Outlaws & Legends;

DOOM Eternal Deluxe Edition;

Final Fantasy XIV Endwalker (предзаказ);

Biomutant (предзаказ).

Примечательно, что предзаказ дополнения Endwalker для Final Fantasy XIV обосновался в десятке лидеро даже несмотря на тот факт, что его релиз состоится ещё ой как нескоро — лишь 19 ноября. Что касается Biomutant, то её релиз состоится через полторы недели — 25 мая.