Mass Effect Legendary Edition стартовал с первого места недельного чарта продаж Steam
Как и следовало ожидать после публикаций об успехах сборника Mass Effect Legendary Edition, в Steam данный набор ремастеров культовой трилогии закономерно оказался на верхней ступеньке пьедестала самых успешных проектов прошлой недели. На втором и третьем местах, что тоже неудивительно, расположилась Resident Evil Village (плюс специальное издание), а вот остальные позиции делят между собой уже либо свежие релизы, либо участники распродаж, либо готовящиеся к скорому выходу проекты.
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Десятка лидеров на этой неделе выглядит так:
- Mass Effect Legendary Edition;
- Resident Evil Village;
- Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle;
- Valve Index VR Kit;
- Subnautica Below Zero;
- It Takes Two
- Hood Outlaws & Legends;
- DOOM Eternal Deluxe Edition;
- Final Fantasy XIV Endwalker (предзаказ);
- Biomutant (предзаказ).
Примечательно, что предзаказ дополнения Endwalker для Final Fantasy XIV обосновался в десятке лидеро даже несмотря на тот факт, что его релиз состоится ещё ой как нескоро — лишь 19 ноября. Что касается Biomutant, то её релиз состоится через полторы недели — 25 мая.
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