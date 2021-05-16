Консольная версия Watch Dogs: Legion получит поддержку 60 fps в следующем обновлении
Компания Ubisoft выпустила на прошлой неделе обновление с порядковым индексом 4.0 для экшена Watch Dogs: Legion. Апдейт добавил в игру персонажа Мина Сидху, которая может управлять разумом других людей.
реклама
По такому случаю был даже выпущен специальный зрелищный трейлер, но сейчас разговор пойдёт не о нём. Появилась информация, что Ubisoft готовит обновление 4.5, которое добавит режимы с 60 fps для консолей Xbox Series X и PlayStation 5.
реклама
Напомним, сейчас Watch Dogs: Legion способна выдавать динамические 4K с 30 fps на топовых некстген-консолях и 1080p — на Xbox Series S. Обновление 4.5 исправит некоторые мелкие баги, но с полным списком изменений мы сможем ознакомиться чуть позже.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила