Компания Ubisoft выпустила на прошлой неделе обновление с порядковым индексом 4.0 для экшена Watch Dogs: Legion. Апдейт добавил в игру персонажа Мина Сидху, которая может управлять разумом других людей.

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По такому случаю был даже выпущен специальный зрелищный трейлер, но сейчас разговор пойдёт не о нём. Появилась информация, что Ubisoft готовит обновление 4.5, которое добавит режимы с 60 fps для консолей Xbox Series X и PlayStation 5.

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Напомним, сейчас Watch Dogs: Legion способна выдавать динамические 4K с 30 fps на топовых некстген-консолях и 1080p — на Xbox Series S. Обновление 4.5 исправит некоторые мелкие баги, но с полным списком изменений мы сможем ознакомиться чуть позже.