То, что Mass Effect Legendary Edition ждёт большой успех, было очевидно ещё до релиза сборника по темпам его предварительных заказов. Запуск проекта состоялся в пятницу, и вот, результаты не заставили себя долго ждать: вчера поздним вечером по Москве пиковый «онлайн» Legendary Edition в Steam составил 53 739 человек, что является абсолютным рекордом среди всех премиальных (платных) проектов от Electronic Arts на данной площадке.

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Для сравнения, ближайший преследователь Mass Effect Legendary Edition в лице Star Wars Jedi Fallen Order довольствуется показателем пикового «онлайна» в Steam в размере 46 550 человек.

Не исключено, что сегодня Mass Effect Legendary Edition ещё раз обновит свой рекорд, а вечером из публикации еженедельного чарта продаж выяснится, что сборник стал самым успешным по продажам на уходящей неделе.

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Хотя статистика выглядит красиво и впечатляюще, следует помнить один важный момент: возвращение Electronic Arts в Steam произошло лишь совсем недавно в масштабах времени существования данного сервиса цифровой дистрибуции. Много лет EA усиленно форсировала продажу своих игр исключительно через собственный сервис Origin. Кто знает, каковы бы были результаты других игр от EA в Steam, будь они представлены в нём с самого момента своего релиза.