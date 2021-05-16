Mass Effect Legendary Edition установила рекорд «онлайна» в Steam среди всех премиум-игр EA
То, что Mass Effect Legendary Edition ждёт большой успех, было очевидно ещё до релиза сборника по темпам его предварительных заказов. Запуск проекта состоялся в пятницу, и вот, результаты не заставили себя долго ждать: вчера поздним вечером по Москве пиковый «онлайн» Legendary Edition в Steam составил 53 739 человек, что является абсолютным рекордом среди всех премиальных (платных) проектов от Electronic Arts на данной площадке.
реклама
Для сравнения, ближайший преследователь Mass Effect Legendary Edition в лице Star Wars Jedi Fallen Order довольствуется показателем пикового «онлайна» в Steam в размере 46 550 человек.
Не исключено, что сегодня Mass Effect Legendary Edition ещё раз обновит свой рекорд, а вечером из публикации еженедельного чарта продаж выяснится, что сборник стал самым успешным по продажам на уходящей неделе.
реклама
Хотя статистика выглядит красиво и впечатляюще, следует помнить один важный момент: возвращение Electronic Arts в Steam произошло лишь совсем недавно в масштабах времени существования данного сервиса цифровой дистрибуции. Много лет EA усиленно форсировала продажу своих игр исключительно через собственный сервис Origin. Кто знает, каковы бы были результаты других игр от EA в Steam, будь они представлены в нём с самого момента своего релиза.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила