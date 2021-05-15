Трейлер расширения Endwalker для Final Fantasy XIV снабдили точной датой релиза
Компания Square Enix опубликовала зрелищный трейлер Final Fantasy XIV: Endwalker — расширения, которое призвано завершить текущую сюжетную линию игры. Его релиз запланирован на 23 ноября для PlayStation 5, Playstation 4 и PC.
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Про само расширение новые сведения тоже были выпущены, мы имеем дело с классической контентной прибавкой для MMORPG. Появится новая раса, новая профессия, целый город Old Sharlayan, парочка локаций и уникальных противников.
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Square Enix добавила возможность оформить предзаказ, в таком случае доступ к контенту расширения появится на четыре дня раньше — 19 ноября. Самые преданные фанаты могут прикупить коллекционное издание с набором фигурок, значком, артами и рамкой для них.
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