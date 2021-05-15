Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Трейлер расширения Endwalker для Final Fantasy XIV снабдили точной датой релиза

Доступны наборы для предзаказа.
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
RTX 3060 недорого при покупке в составе компа
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке

Компания Square Enix опубликовала зрелищный трейлер Final Fantasy XIV: Endwalker — расширения, которое призвано завершить текущую сюжетную линию игры. Его релиз запланирован на 23 ноября для PlayStation 5, Playstation 4 и PC.

реклама

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
14Tb Seagate - 82000р
16Tb Seagate - 118 000р. Новые цены на харды
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Про само расширение новые сведения тоже были выпущены, мы имеем дело с классической контентной прибавкой для MMORPG. Появится новая раса, новая профессия, целый город Old Sharlayan, парочка локаций и уникальных противников.

реклама

Square Enix добавила возможность оформить предзаказ, в таком случае доступ к контенту расширения появится на четыре дня раньше — 19 ноября. Самые преданные фанаты могут прикупить коллекционное издание с набором фигурок, значком, артами и рамкой для них.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

square enix final fantasy xiv endwalker
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Трейлер расширения Endwalker для Final Fantasy XIV снабдили точной датой релиза
+
Создатели Dishonored трудятся над игрой про вампиров
1
Авторы Escape from Tarkov рассказали о запланированных изменениях для игры
5
Авторы Biomutant показали геймплей проекта на всех целевых платформах
3
Инсайдер: перспективный проект Starfield от Bethesda станет эксклюзивом PC и Xbox
+
Производительность Mass Effect Legendary Edition для PlayStation 5 и Xbox Series X сравнили в новом видео
5

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 41
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
9 мая 2021 67
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
127
Dark Souls 3 и его аналоги
19
15 самых дорогих решений для плоттинга и фарминга Чиа, которые продаются на Avito прямо сейчас
44
Распродажа выходного дня: Windows 10 Pro за $14.63 и MS Office 2019 Pro Plus за $29.14
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
32
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
11
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
11

Сейчас обсуждают

redneck_prm
18:49
Нет, 560-ю отправил на полку, сижу на 550. Уже было удушил жабу, чтоб купить чегонить помощнее, но увы...
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
Alex-IT
18:44
Согласен, износ механики будет гораздо выше.
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
oleglogan111
18:42
А как иначе ?
Продажи материнских плат падают из-за криптовалютной лихорадки и дефицита видеокарт
Alex-IT
18:41
Диванные эксперты попёрли)))
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
VRoman
18:39
Вроде в Zen4 чиплеты должны содержать более 8 ядер.
AMD планирует выпустить процессоры EPYC 7004 на ядрах Zen4 в 2022 году
Zelot
18:39
В отличие от Зелота. Учите правописание, батенька
Илон Маск может иметь финансовую заинтересованность в пиаре криптовалюты Догикоин
VRoman
18:38
Дай ему за это лединец !!
AMD планирует выпустить процессоры EPYC 7004 на ядрах Zen4 в 2022 году
Сергей Андреевич
18:37
самое выгодное это вложение в фармкампании )))) майнинг тут отдыхает причем нервно ))
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
Денис Деловой
18:37
Нэ пидтрымуешь SS Галычина - нэ справжний Украйинэць. Я пидтрымую и я справжний! Я вжэ долучився в лавы
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
AlexGall
18:36
неправильно- это отсутствие мозга у автора, но ему это не мешает
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем