Создатели Dishonored трудятся над игрой про вампиров
До старта E3 2021 остаётся чуть меньше месяца, поэтому можно быть готовыми к потоку слухов, инсайдов и прочей «закрытой» информации о её проведении. Например, на просторах известного форума ResetEra, где частенько публикуются инсайдерские данные, появилась информация о том, что остинское подразделение Arkane Studios, известной по серии Dishonored и Prey (2017), в настоящее время активно работает над неким проектом под рабочим названием Omen.
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Автор публикации уточняет, что за данным названием скрывается мрачный проект, в котором много внимания будет уделено вампирам. Представить игру якобы собираются на E3 2021, а выпустить — в следующем году. Больше никакой информации об Omen инсайдер не опубликовал.
Зато есть утечка касательно амбициозной космической RPG Starfield от Bethesda. Сообщается, что Starfield не будет перерастать в полноценную игровую серию и во многом будет напоминать No Man’s Sky и даже Outer Wilds.
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Естественно, относиться к подобным сведениям, даже если они звучат правдоподобно, следует в максимальной степени скептически. Надеемся, что через месяц официальные разработчики расставят все точки над ё.
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