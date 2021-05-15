Инсайдер: перспективный проект Starfield от Bethesda станет эксклюзивом PC и Xbox
Журналист издания VentureBeat Джефф Грабб снова вышел на связь и огласил любопытную информацию. Согласно имеющимся у Грабба инсайдерским сведениям, грядущая перспективная космическая ролевая игра Starfield от Bethesda станет эксклюзивной для платформ PC и Xbox. Проще говоря, для систем от Microsoft, которая теперь владеет ZeniMax Media и, как следствие, Bethesda Softworks со всеми её внутренними студиями и франшизами.
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Граббу вторит аналитик Даниэль Ахмад, который уточняет, что для Microsoft сейчас очень важно развивать подписку Xbox Game Pass, являющуюся ныне центром всей экосистемы игрового направления компании, поэтому гигант будет активно инвестировать в эксклюзивный контент и франшизы, увеличивающие ценность данной подписки.
Важно помнить, что Джефф Грабб хоть и часто выходит на связь со своей инсайдерской информацией, но процент его сбывшихся «предположений» всё же довольно низок по сравнению с конкурентами, так что вышеизложенные данные определённо надо принять к сведению, но при этом помнить, что формально это пусть и очень правдоподобный, но всё же слух.
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Возможно, обо всех своих планах на Xbox Game Pass и Starfied компании объявят на грядущей E3, где, опять же, по слухам, они проведут совместное мероприятие. Надеемся, там же огласят и дату выхода проекта; а пока можно полюбоваться на небольшой набор просочившихся в Сеть скриншотов.
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