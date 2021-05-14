В Сеть просочились несколько скриншотов Starfield — амбициозной космической RPG от Bethesda
Пока Bethesda ещё не определилась со способом участия в E3 2021, в Сеть тем временем утекли три пусть и мало что говорящих, но всё же скриншота Starfield — космической ролевой игры, на которую Bethesda возлагает колоссальные надежды. На нижеуказанных снимках можно обнаружить шлюз, шлем и, по всей видимости, грузовое отделение корабля или базы. Хотя снимки ничего не объясняют, это всё же лучше, чем прошлогодняя утечка, где на скриншотах даже большей части текстур на модели ещё не было «натянуто».
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Когда следует ждать выхода Starfield, неизвестно, а показания различных инсайдеров диаметрально противоположные, поэтому полагаться на них нельзя: одни говорят о релизе в этом году, другие — в лучшем случае о 2022-м. В общем, остаётся только ждать официальных публикаций.
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Отметим, что Starfield станет первым за долгие годы проектом Bethesda в абсолютно новой франшизе, поэтому степень ответственности разработчиков перед игроками и, что куда важнее, инвесторами, запредельная. И торопиться здесь явно себе дороже.
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