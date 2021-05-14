Анонсирован Highrise City — классический градостроительный симулятор
Компания Deck13 анонсировала Highrise City — градостроительный симулятор, за разработку которого отвечает студия Fourexo Entertainment. Главная отличительная особенность проекта — возможность создавать огромные населённые города с классическими небоскрёбами.
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Судя по представленному дебютному трейлеру, Highrise City не может удивить искушённого зрителя первоклассной картинкой. К тому же, у нас есть замечательная Cities: Skylines, у которой есть армия преданных фанатов. Как сотрудники Fourexo Entertainment собираются конкурировать с Colossal Order — не совсем понятно.
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Выйти Highrise City должна только в будущем году. Будем надеяться, что к тому времени авторы либо графику подправят, либо представят множество уникальных особенностей проекта. У симулятора имеется своя страничка в Steam.
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