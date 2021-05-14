Techland решила наращивать темпы публикации сведений о Dying Light 2, недвусмысленно намекая нам на то, что производство проекта продвигается успешно, а витающие вокруг него и студии слухи — лишь распространяемые злыми языками сплетни. В рамках сегодняшнего видеоролика с сессией ответов на наиболее часто задаваемые вопросы с нами поделились дополнительными подробностями игрового мира, главного героя и его мотивов.

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Для начала разработчики отметили, что хоть действие Dying Light 2 и разворачивается в другом месте и в другое время, но отсылки к событиям первой части в новинке обязательно будут. Сиквел связан с оригинальной игрой, но Techland предпочла не отвечать на вопрос о каноничности той или иной концовки первой части. Мы обо всём узнаем из прохождения сиквела. Организация ВГМ (Всемирная Гуманитарная Миссия) вернётся в Dying Light 2, но насколько глубока её роль в сюжете сиквела, не сообщается.

В игре будет две основных фракции: военизированная группа миротворцев, а также мирная группа выживших. Хотя в играх с ролевой составляющей всегда хочется отдалиться от подобного выбора, в Dying Light 2 же остаться в стороне не получится: рано или поздно вам придётся сделать выбор и примкнуть либо к тем, либо к другим. Миротворцы вооружены до зубов и предпочитают отстреливать заражённых с помощью оружия и многочисленных ловушек. Выжившие же убегают от «проблем», организуя зиплайны, трамплины и прочие элементы ускоренного перемещения.

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В Dying Light 2 будут основные персонажи женского пола, но возможность романтических отношений с ними не предусмотрена. Дескать, игра не про это, и введение подобного геймплейного элемента в неё никогда и не рассматривалось.

К сожалению, датой выхода игры разработчики с нами вновь не поделились. Ну а мы их и не торопим: Dying Light стала эталоном в жанре зомби-боевиков, и сиквел должен как минимум не ударить перед ним в грязь лицом, а как максимум — стать новым эталоном.