Как и было обещано ранее, сегодня приключенческий выживастик Subnautica Below Zero наконец-то покинул прохладные объятия раннего доступа и стал доступен в виде финальной релизной версии. Поскольку проект уже сравнительно давно присутствует в продаже, то за всё это время на его Steam-страничке скопились десятки тысяч отзывов, 93 % из которых — положительные. А данная статистика говорит сама за себя: перед нами достойный самостоятельный аддон-сиквел.

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Напоминаем, что действие Subnauica Below Zero разворачивается спустя год после событий оригинальной игры на арктической планете 4546B. От игроков требуется заниматься поисками инопланетных артефактов, сбором ресурсов и в прямом смысле выживанием в условиях чудовищных морозов и очень неприветливой фауны.

Естественно, на релизе поддержка проекта не закончится: разработчики из Unknown Worlds Entertainment будут продолжать обновлять и Subnautica, и Subnautica Below Zero.