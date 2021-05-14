Разработчики из Gunfire Games решили напомнить сообществу о том, что их «соулслайк» Remnant From the Ashes получил обновление для консолей PlayStation 5 и Xbox Series, и опубликовали по такому случаю специальный сопутствующий видеоролик.

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Предельно важно отметить, что напоминать о данном событии разработчикам не стоило: никаких графических улучшений с выпуском обновления на PS5 и Xbox Series не будет; просто разрешат играть в более высоком разрешении при минимально приемлемой частоте кадров.

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Remnant From the Ashes вышла летом позапрошлого года и получила очень высокие пользовательские оценки: игроки отмечали, что перед нами едва ли не лучший представитель «соулслайков» с атмосферным миром, интересной «боёвкой» и проработанными механиками.