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Создатели Remnant From the Ashes опубликовали трейлер «некстгенного» обновления игры

Но по сути никакого обновления-то и нет.
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Разработчики из Gunfire Games решили напомнить сообществу о том, что их «соулслайк» Remnant From the Ashes получил обновление для консолей PlayStation 5 и Xbox Series, и опубликовали по такому случаю специальный сопутствующий видеоролик.

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Предельно важно отметить, что напоминать о данном событии разработчикам не стоило: никаких графических улучшений с выпуском обновления на PS5 и Xbox Series не будет; просто разрешат играть в более высоком разрешении при минимально приемлемой частоте кадров.

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Remnant From the Ashes вышла летом позапрошлого года и получила очень высокие пользовательские оценки: игроки отмечали, что перед нами едва ли не лучший представитель «соулслайков» с атмосферным миром, интересной «боёвкой» и проработанными механиками.

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