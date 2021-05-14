Авторы Call of Duty: Mobile объявили о сотрудничестве с Microsoft
Компания TiMi Studios, которая известна на рынке как производитель мобильных игр, в том числе Call of Duty: Mobile, объявила о заключении соглашения с компанией Microsoft. Скорее всего, речь идёт об обычном партнёрстве с разработкой и изданием мобильных проектов, но никаких подробностей не было озвучено.
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Сама TiMi Studios входит в китайскую Tencent, на её счету действительно много крупных мобильных игр. Ранее аналитики из издания Reuters высказывали предположение, что TiMi является одним из крупнейших студий на мобильном рынке с годовым доходом более $10 миллиардов.
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Tencent's Timi Studios (Honor of Kings, Call of Duty Mobile) has formed a strategic partnership with Xbox Game Studios.— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 13, 2021
Not much info atm but will revolve around new game experiences. https://t.co/iYoBJm0FJD pic.twitter.com/QJgmqx33RQ
TiMi Studios была основана почти 15 лет назад, за это время разработчики успели выпустить PUBG: Army Attack, Call of Duty: Mobile и Honor of Kings.
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