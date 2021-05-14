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Авторы Call of Duty: Mobile объявили о сотрудничестве с Microsoft

Без подробностей.
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Компания TiMi Studios, которая известна на рынке как производитель мобильных игр, в том числе Call of Duty: Mobile, объявила о заключении соглашения с компанией Microsoft. Скорее всего, речь идёт об обычном партнёрстве с разработкой и изданием мобильных проектов, но никаких подробностей не было озвучено.

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Сама TiMi Studios входит в китайскую Tencent, на её счету действительно много крупных мобильных игр. Ранее аналитики из издания Reuters высказывали предположение, что TiMi является одним из крупнейших студий на мобильном рынке с годовым доходом более $10 миллиардов.

TiMi Studios была основана почти 15 лет назад, за это время разработчики успели выпустить PUBG: Army Attack, Call of Duty: Mobile и Honor of Kings.

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