Как и было обещано, сегодня вечером, аккурат перед выходными, BioWare совместно с Electronic Arts открыли всем желающим доступ к сборнику ремастеров оригинальной трилогии Mass Effect с подзаголовком Legendary Edition. Нам ещё только предстоит узнать, насколько популярным данный сборник станет в Steam, но первые пользовательские рецензии в Steam уже имеются. Их смехотворное количество относительно масштаба проекта, но в среднем 90 % из них — положительные. На данный момент судить об уровне принятия Mass Effect Legendary Edition широкой публикой слишком преждевременно, поэтому мы дополним данный материал спустя несколько часов.

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Напомним, что в Mass Effect Legendary Edition игроков ждут текстуры высокого разрешения, обновлённая система освещения, в целом более детализированная графика, а также облагороженный и подогнанный под реалии 2021 года интерфейс. По понятным причинам, наибольшим изменениям подверглась первая часть франшизы: чтобы довести её до необходимого уровня, разработчикам даже пришлось перенести релиз с прошлой осени аж до сегодняшнего дня.