Минэкономики раскритиковало проект по переводу критически важных IT-сетей на отечественные разработки
Разработанный Минцифры порядок перевода критически важных IT-сетей на отечественные инженерные решения стал поводом для критики со стороны Минэкономики. Представители ведомства утверждают, что план импортозамещения на объектах критической информационной структуры может негативно сказаться на их функционировании — соответствующий отзыв появился на портале нормативных правовых актов. В Минэкономики считают, что законопроект содержит «избыточные требования», которые приведут к необоснованным расходам бизнеса и бюджета, что приведёт к ухудшению работы объектов КИИ (критической информационной инфраструктуры).
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Напомним, предложение о переводе КИИ на отечественное ПО было выдвинуто ещё в 2019 году президентом Владимиром Путиным. Тогда же Минцифры установило сроки перехода: ПО внедрить должно быть внедрено до января 2023 года, а оборудование — до января 2024 года.
В Минэкономики подчеркнули, что концептуально поддерживают перевод объектов КИИ на отечественное ПО и оборудование, но внедрять регулирование нужно поэтапно, с учётом сроков поставки российского оборудования и в зависимости от значимости объектов инфраструктуры.
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Например, количество значимых объектов может превышать 25 тысяч, а анализа имеющегося иностранного оборудования у них сейчас нет. Также ведомство предлагает заменять программное обеспечение и оборудование на российские аналоги по окончанию срока эксплуатации.
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